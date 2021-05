Ricercatore dell’oltre

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 maggio 2021) di Ugo Righi Pochi giorni fa Enzo Spaltro “ha deciso” il grande commiato. Si dice che abbia chiesto,mentre stava andando a dormire, un pezzo di pane , si è messo a letto e ha continuato il sonno dentro il sogno, che forse era particolarmente piacevole. E si è diretto altrove, oltre. Noi allievi, amici, compagni di viaggio del viandante, abbiamo sentito la presenza della mancanza permanente. È come quando, improvvisamente ,in casa sospendono l’erogazione della corrente elettrica o dell’acqua. Ti accorgi della sua necessità per continuare a fare le cose normali. Sei in attesa che ritorni e ti arrangi in qualche modo. Enzo Spaltro è stato presente, da molti punti di vista: studioso, innovatore, maestro, amico, un alimentatore di bellezza e guida per cercare il benessere. Faceva,e si faceva, domande, che producevano risposte che contenevano altre domande. Tutto avveniva in estensione e in ...