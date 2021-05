Rapina violenta all’autolavaggio: proprietario picchiato con un piede di porco, legato e trascinato (Di sabato 8 maggio 2021) Ha vissuto minuti di vero terrore il proprietario di un autolavaggio Rapinato da un uomo che lo ha minacciato con una pistola e picchiato con violenza trascinandolo per tutto il suo ufficio Le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza mostrano l’agghiacciante Rapina violenta compiuta ad un uomo in un autolavaggio, ai danni del proprietario. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 8 maggio 2021) Ha vissuto minuti di vero terrore ildi un autolavaggioto da un uomo che lo ha minacciato con una pistola econ violenza trascinandolo per tutto il suo ufficio Le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza mostrano l’agghiacciantecompiuta ad un uomo in un autolavaggio, ai danni del. L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Trmtv : Violenta aggressione e tentata rapina nel Tarantino - CIsmaele : RT @Gianmar26145917: #Arezzo: arrestato dalla #polizia, per una violenta aggressione con rapina ai danni di una 75enne, avvenuta nel settem… - atestaltasempre : RT @Gianmar26145917: #Arezzo: arrestato dalla #polizia, per una violenta aggressione con rapina ai danni di una 75enne, avvenuta nel settem… - MIIIIILAN1 : RT @Gianmar26145917: #Arezzo: arrestato dalla #polizia, per una violenta aggressione con rapina ai danni di una 75enne, avvenuta nel settem… - Peonia249 : RT @Gianmar26145917: #Arezzo: arrestato dalla #polizia, per una violenta aggressione con rapina ai danni di una 75enne, avvenuta nel settem… -