Omicidio Daniele Tanzi: il killer non parla (Di sabato 8 maggio 2021) L'interrogatorio di garanzia di Patrick Mallardo è durato solo pochi minuti: il giovane, accusato dell'Omicidio di Daniele Tanzi, il nuovo fidanzato della sua ex, si è avvalso della facoltà di non rispondere. A riportarlo è Il Resto del Carlino. La scelta è stata dettata dai suoi avvocati, Alessio Barboni, Raffaella Santoro e Francesca Savastano. Mallardo al momento si trova in carcere sotto stretta osservazione. Durante la confessione, aveva affermato agli inquirenti di avere intenzione di volersi togliere la vita. Oltre ai futili motivi, gli viene contestata anche l'aggravante della premeditazione. Daniele, Patrick e la fidanzata si sono ritrovati in un casolare intorno a mezzanotte e mezza. La giovane, che era con Daniele, racconta di esser riuscita a svegliarsi appena in tempo a parare il ...

