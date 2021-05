Meteo di Maggio con i 40 gradi? L’Africa è ardente Rischio onde di calore anomale

(Di sabato 8 maggio 2021) I primi caldi si iniziano a far sentire sull’Italia, con la colonnina di mercurio che si appresta a varcare la soglia dei 30. Nelle prossime settimane il caldo è destinato ad infiammarsi. E’ undi estremi, come il resto della primavera, con l’Italia che contesa dai flussi caldi, ma anche dal freddo artico. Ne potremmo davvero vedere delle belle. A proposito del caldo, è già successo nel passato anche recente di fare oltre 40al Sud Italia addirittura durante la prima decade mensile, quindi ben in anticipo rispetto a quanto stiamo vedendo quest’anno. Colonnina di mercurio sopra i 40. Succedeva già in questi stessi giorni nel 2015Risale ad appena sei anni fa un’ondata di caldo estremo su parte dell’Italia: l’eccezionale calura, derivante da una vampata d’aria rovente ...

sulsitodisimone : Sabato 08 Maggio 2021 Previsioni meteo by Sulsitodisimone Per maggiori info visita la pagina dedicata… - iconaclima : Italia nel mirino di una violenta ondata di #maltempo ?? Gli ultimi aggiornamenti #meteo:

Previsioniper domani 92021 a cura del CentroItaliano La situazione sinottica sull'Europa Un'area depressionaria si trova ad ovest delle Isole Britanniche raggiungendo una pressione minima ...