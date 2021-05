Marotta: «Stipendi? Nessun diktat, faremo colloqui individuali con i calciatori per sensibilizzarli» (Di sabato 8 maggio 2021) Nel pre-partita di Inter-Sampdoria, ai microfoni di Sky ha parlato l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta. Qual è il suo sentimento dopo aver vinto lo scudetto? «Il sentimento personale è quello di tutti gli interisti, dei tifosi e dei dirigenti, un sentimento forte che ripaga gli sforzi e il lavoro fatto. E’ un momento straordinario». A proposito delle vicende societarie, si parla di tagli agli Stipendi, di tagli ai premi scudetto… «Oggi è assolutamente un momento di grande festa, la società è rappresentata qui dal presidente, è giusto goderci questo momento, soprattutto per Conte e giocatori. Posso dire che non ci sono tensioni. Comunico che nella prossima settimana saranno avviati colloqui con i singoli giocatori con la presenza di Steven Zhang per sensibilizzare i calciatori a quello che è un momento ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 maggio 2021) Nel pre-partita di Inter-Sampdoria, ai microfoni di Sky ha parlato l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe. Qual è il suo sentimento dopo aver vinto lo scudetto? «Il sentimento personale è quello di tutti gli interisti, dei tifosi e dei dirigenti, un sentimento forte che ripaga gli sforzi e il lavoro fatto. E’ un momento straordinario». A proposito delle vicende societarie, si parla di tagli agli, di tagli ai premi scudetto… «Oggi è assolutamente un momento di grande festa, la società è rappresentata qui dal presidente, è giusto goderci questo momento, soprattutto per Conte e giocatori. Posso dire che non ci sono tensioni. Comunico che nella prossima settimana saranno avviaticon i singoli giocatori con la presenza di Steven Zhang per sensibilizzare ia quello che è un momento ...

Advertising

AndreaInterNews : La cosa clamorosa di Beppe #Marotta è che, attraverso una pianificazione di medio-lungo periodo, riuscirebbe a port… - napolista : #Marotta: «Stipendi? Nessun diktat, faremo colloqui individuali con i calciatori per sensibilizzarli» - AlessandroVig0 : In un periodo in cui dovremmo festeggiare, parlare di rinascita, di grandi colpi e di sogni estivi e per la prossim… - En1gm4_ : @Inter @SerieA @EASPORTSFIFA Zazzaroni dice che falliremo, che non paghiamo gli stipendi, che Hakimi se ne andrà, c… - calciomercatoit : ??#Inter - taglio dei costi: niente bonus ?? La squadra non ci sta: quanti dubbi per la dirigenza ??#CMITmercato -