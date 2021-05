Libia, il comandante dell'Aliseo: 'Ci hanno sparato più di 100 colpi' (Di sabato 8 maggio 2021) 'I libici si sono avvicinati all'imbarcazione e hanno sparato ad altezza d'uomo, ho contato più di cento colpi'. Il comandante dell'Aliseo Giuseppe Giacalone racconta così l'abbordaggio al suo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 maggio 2021) 'I libici si sono avvicinati all'imbarcazione ead altezza d'uomo, ho contato più di cento'. IlGiuseppe Giacalone racconta così l'abbordaggio al suo ...

Rinaldi_euro : Fatemi capire: prima regaliamo ai libici le motovedette e poi le usano per sparare contro i nostri pescherecci? Lib… - TeresaBellanova : Ciò che è accaduto al largo della costa della #Libia è gravissimo e deve essere rapidamente chiarito dalle autorità… - Agenzia_Ansa : Libia, il comandante del peschereccio Aliseo via radio: 'Sono vivo per miracolo'. Giacalone: 'Ci hanno sparato a p… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Libia, il comandante dell'Aliseo: 'Ci hanno sparato più di 100 colpi' #giuseppegiacalone - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Libia, il comandante dell'Aliseo: 'Ci hanno sparato più di 100 colpi' #giuseppegiacalone -