Fdi | Meloni a cuore aperto | ‘devo tutto a mia madre | sostegno da miei nonni che votavano Dc’ 2

(Di sabato 8 maggio 2021) (Adnkronos) – Fortissimo il legame con la sorella: “mi ha fatto, da bambina mi raccontava le favole e ancora oggi è l’unica persona al mondo con la quale fisicamente ho bisogno di parlare. E’ sempre stata la mia guida, è l’unica persona al mondo della quale ho paura, mi fa stare muta, è stata sempre una guida”.Ciò che non è stato invece il padre di Giorgia. “Credo che sia andato via di casa quando avevo più o meno un anno”. Viveva alle isole Canarie “dove andavamo una-due settimane all’anno d’estate”. Poi la rottura definitiva a undici anni, quando “durante una vacanza” alle figlie disse che “non dovevamo farlo discutere con quella che poi è diventata sua moglie”. La leader di Fdi da quel giorno non l’ha più incontrato. “Mia sorella sì, perché lei è sempredi Teresa di Calcutta, perdonerebbe chiunque per qualunque ...

- - > Leggi Anche Amministrative, Lega: Sms trae Salvini su no veti - - > Leggi Anche Comunali,scrive a Salvini: mai veti da, ora vediamoci La leader di Fratelli D'Italia , in ...Lo dice la leader diGiorgiapresentando il suo libro Io sono Giorgia in un intervista a Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo su Canale 5. Mia madre ha scoperto di aspettare me ...Ciò che non è stato invece il padre di Giorgia Meloni. "Credo che sia andato via di casa quando avevo più o meno un anno". Viveva alle isole Canarie "dove andavamo una-due sett ...Giorgia Meloni si commuove negli studi di Verissimo , scoprendo al pubblico una parte inedita di sé. La leader di Fratelli d’Italia ...