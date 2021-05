Dalla Spagna – Il Barcellona spinge Umtiti al Napoli per uno scambio (Di sabato 8 maggio 2021) Samuel Umtiti al Napoli su ‘consiglio’ del Barcellona è quanto scrivono i media spagnoli. A quanto pare il club blaugrana ha intenzione di intessere uno scambio con il Napoli e vuole inserire nella trattativa Umtiti. Il difensore di 27 anni questa stagione ha giocato veramente molto poco e così il Barcellona lo vuole mettere sul mercato per fargli cambiare aria e provare ad utilizzarlo come pedina di scambio. Umtiti è stato frenato anche da molti infortuni e questo lo pone in una situazione complicata per i club interessati al suo cartellino. Il Barcellona comunque vorrebbe utilizzare Umtiti per arrivare Koulibaly del Napoli. Il difensore senegalese sembra orami in uscita ed i top club ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 maggio 2021) Samuelalsu ‘consiglio’ delè quanto scrivono i media spagnoli. A quanto pare il club blaugrana ha intenzione di intessere unocon ile vuole inserire nella trattativa. Il difensore di 27 anni questa stagione ha giocato veramente molto poco e così illo vuole mettere sul mercato per fargli cambiare aria e provare ad utilizzarlo come pedina diè stato frenato anche da molti infortuni e questo lo pone in una situazione complicata per i club interessati al suo cartellino. Ilcomunque vorrebbe utilizzareper arrivare Koulibaly del. Il difensore senegalese sembra orami in uscita ed i top club ...

Advertising

Linkiesta : Alle elezioni di #Madrid ha vinto la destra bauscia (e Pablo #Iglesias è morto politicamente) Il tonfo del leader… - _SiGonfiaLaRete : Dalla Spagna: l’#Uefa ha deciso: #Juve, #Real e #Barca fuori dalle Coppe per due anni - Spazio_J : Dalla Spagna - La Uefa ha deciso: squalificate Juve, Real e Barcellona - - sscalcionapoli1 : Bomba dalla Spagna, l’Uefa ha deciso: Juve, Real e Barça fuori dalle coppe per 2 anni! - areanapoliit : '#Juventus fuori dalle coppe per due ?anni!', dalla Spagna: 'La UEFA ha deciso' -