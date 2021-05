Coprifuoco revocato. Ristoranti aperti fino a mezzanotte, ma non in Italia. Ecco dove (Di sabato 8 maggio 2021) Il tema del Coprifuoco è probabilmente il più dibattuto negli ultimi giorni, tra chi spera venga spostato di almeno un’ora, chi vorrebbe eliminarlo del tutto e chi ritiene che debba essere invece mantenuto ancora per qualche settimana, ma c’è un Paese che dopo tanto parlare ha preso una decisione. La decisione di Madrid La Spagna, Madrid in particolare, ha deciso che a partire dalla mezzanotte di sabato 8 maggio sarà consentito a bar e Ristoranti di tenere aperto fino alle ore 24, ovvero un’ora dopo quella attuale, in virtù del fatto che si è registrato un evidente decremento dei contagi da Covid-19, il che ha anche consentito di revocare lo stato di emergenza dal prossimo 9 maggio. Rimane però ancora in vigore la norma che prevede nei locali un limite di quattro persone sedute ai tavoli nelle aree ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 8 maggio 2021) Il tema delè probabilmente il più dibattuto negli ultimi giorni, tra chi spera venga spostato di almeno un’ora, chi vorrebbe eliminarlo del tutto e chi ritiene che debba essere invece mantenuto ancora per qualche settimana, ma c’è un Paese che dopo tanto parlare ha preso una decisione. La decisione di Madrid La Spagna, Madrid in particolare, ha deciso che a partire dalladi sabato 8 maggio sarà consentito a bar edi tenere apertoalle ore 24, ovvero un’ora dopo quella attuale, in virtù del fatto che si è registrato un evidente decremento dei contagi da Covid-19, il che ha anche consentito di revocare lo stato di emergenza dal prossimo 9 maggio. Rimane però ancora in vigore la norma che prevede nei locali un limite di quattro persone sedute ai tavoli nelle aree ...

