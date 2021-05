Con Draghi siamo meno liberi dell’anno scorso (Di sabato 8 maggio 2021) Lo scorso anno nel mese di maggio abbiamo recuperato l’esercizio, seppure parziale, delle nostre libertà dopo mesi 2 mesi di rigida compressione disposta dal lockdown generalizzato. Se confrontiamo le disposizioni correnti (coprifuoco alle 22 e i limiti di accesso ai ristoranti) con quelle del 2020 registriamo una minore libertà nonostante il quadro sanitario sia meno complesso e problematico. I numeri parlano chiaro Il 7 maggio del 2020 i nuovi casi di coronavirus erano 1.401 (+ 0,6%) e 274 morti (+ 0,9%). I tamponi processati 70.349 e le terapie intensive 1.311 (-22). Nello stesso giorno dell’anno corrente, con 328.612 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono stati 10.554 (3,2%) e 207 vittime (- 19,8%). Le terapie intensive si attestano a 2.253 (- 55). Da settimane è in atto un trend in flessione dei morti, dei ricoveri e delle ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 8 maggio 2021) Loanno nel mese di maggio abbiamo recuperato l’esercizio, seppure parziale, delle nostre libertà dopo mesi 2 mesi di rigida compressione disposta dal lockdown generalizzato. Se confrontiamo le disposizioni correnti (coprifuoco alle 22 e i limiti di accesso ai ristoranti) con quelle del 2020 registriamo una minore libertà nonostante il quadro sanitario siacomplesso e problematico. I numeri parlano chiaro Il 7 maggio del 2020 i nuovi casi di coronavirus erano 1.401 (+ 0,6%) e 274 morti (+ 0,9%). I tamponi processati 70.349 e le terapie intensive 1.311 (-22). Nello stesso giornocorrente, con 328.612 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono stati 10.554 (3,2%) e 207 vittime (- 19,8%). Le terapie intensive si attestano a 2.253 (- 55). Da settimane è in atto un trend in flessione dei morti, dei ricoveri e delle ...

