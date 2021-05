“Ci ho messo anni per dirlo”. In cantante non si nasconde più ma è una furia dopo quello che è successo in tv (Di sabato 8 maggio 2021) Michele Bravi contro Pio e Amedeo: «Ci ho messo anni per raccontare il mio amore per un ragazzo. Le parole hanno un valore». Non solo Fedez. Ieri, durante il concertone, un altro monologo ha scosso le coscienze di molti telespettatori. Si tratta di quello di Michele Bravi, il cantante di Città di Castello, grande amico del rapper milanese. Michele Bravi, senza citarli, ha risposto alle controverse parole di Pio e Amedeo pronunciate nel corso dell'ultima puntata di Felicissima Sera. I comici pugliesi avevano recitato un monologo contro il politically correct, con il rischio però di sdoganare insulti omofobi «Nemmeno ricchione si può dire più - hanno detto - ma è sempre l'intenzione il problema. Così noi dobbiamo combattere l'ignorante e lo stolto. Se vi chiamano ricchioni, voi ridetegli in faccia perché ... Leggi su howtodofor (Di sabato 8 maggio 2021) Michele Bravi contro Pio e Amedeo: «Ci hoper raccontare il mio amore per un ragazzo. Le parole hanno un valore». Non solo Fedez. Ieri, durante il concertone, un altro monologo ha scosso le coscienze di molti telespettatori. Si tratta didi Michele Bravi, ildi Città di Castello, grande amico del rapper milanese. Michele Bravi, senza citarli, ha risposto alle controverse parole di Pio e Amedeo pronunciate nel corso dell'ultima puntata di Felicissima Sera. I comici pugliesi avevano recitato un monologo contro il politically correct, con il rischio però di sdoganare insulti omofobi «Nemmeno ricchione si può dire più - hanno detto - ma è sempre l'intenzione il problema. Così noi dobbiamo combattere l'ignorante e lo stolto. Se vi chiamano ricchioni, voi ridetegli in faccia perché ...

Advertising

repubblica : Michele Bravi: 'Le parole pesano, ci ho messo anni per dire che amavo un uomo' - LaStampa : Michele Bravi contro Pio e Amedeo: “Le parole hanno un peso, ci ho messo anni per dire che amavo un uomo” - Lalalal58557866 : RT @Alt_Em_End: Vi rendete conto che nella settimana dove stava uno schifo ed era demoralizzato ha messo su 3 cover definite da piccolo gen… - PamyGallavich00 : @aronscigarette Beh ti sbagli. É una cosa che sta dentro la testa. Devi lavorare su quella. Non sei male x niente.… - akatiamoo : @claudiaheda ma dio ci ho messo anni a saperli distinguere HAHAHAH -