Web e Tv | due mezzi che si scaricano la spazzatura a vicenda

(Di venerdì 7 maggio 2021) La televisione cambia e cambia in peggio. Una come Barbara d’Urso, che ha tenuto su la baracca Mediaset negli ultimi dieci, quindici anni dando il meglio del peggio, può venire di fatto silurata alla prima stagione moscia e tutto il suo potere, e discutibile potere, finisce in cenere. Chi prenderà il suo posto? Facilmente qualcuno ancora più spregiudicato, con ancora meno scrupoli, se possibile, a spremere i casi umani e psichiatrici. L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, reality, è andata male e i soldi ci sono e non ci sono, per cui l’azienda concentra ospitate e attenzione su pochi personaggi che personaggi non sono: ereditiere, come la Laborghini delle auto o la Gucci della moda, tutto uno spreco di visconti e nobilastri decaduti, e poi gli scazzi patetici tra giovanotti muscolosi e isterici. Mancano i protagonisti, non che nelle edizioni precedenti ...