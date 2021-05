Vaccini, Fedriga: "Allo studio seconda dose in vacanza" (Di venerdì 7 maggio 2021) “Avremo un confronto come Regioni con il Commissario Figliuolo” per verificare la possibilità che a una persona vaccinata con la prima dose possa essere somministrata la “seconda dose in vacanza. Stiamo vedendo se è possibile organizzare questo, stiamo lavorando ma siamo di fronte alla campagna più grande della storia dell’umanità. Molte cose si possono risolvere, altre sono molto difficili, qualche disagio può esserci”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga intervenendo a SkyTg24. “Oggettivamente stanno arrivando più Vaccini, la struttura commissariale sta lavorando molto bene. Adesso ci manca un tassello importante, quello delle adesioni. In alcuni casi non sono sufficienti a coprire la disponibilità di vaccino, e per questo aprire il target ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) “Avremo un confronto come Regioni con il Commissario Figliuolo” per verificare la possibilità che a una persona vaccinata con la primapossa essere somministrata la “in. Stiamo vedendo se è possibile organizzare questo, stiamo lavorando ma siamo di fronte alla campagna più grande della storia dell’umanità. Molte cose si possono risolvere, altre sono molto difficili, qualche disagio può esserci”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimilianointervenendo a SkyTg24. “Oggettivamente stanno arrivando più, la struttura commissariale sta lavorando molto bene. Adesso ci manca un tassello importante, quello delle adesioni. In alcuni casi non sono sufficienti a coprire la disponibilità di vaccino, e per questo aprire il target ...

