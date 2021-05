Twitter sta testando Tip Jar, una feature per le donazioni in denaro ai profili seguiti (Di venerdì 7 maggio 2021) Twitter, come diversi altri social network, è orientato a trovare soluzioni che permettano agli utenti di monetizzare la loro attività sulla piattaforma. In quest’ottica Twitter sta testando una nuova funzionalità chiamata Tip Jar (barattolo delle mance) che permetterà ai follower di inviare denaro direttamente ai loro account preferiti. Oltre alle azioni classiche di follow, like e retweet, gli utenti ora potranno sostenere economicamente i loro account di fiducia, senza passare necessariamente per una piattaforma esterna. A partire da giovedì 6 maggio, chiunque utilizzi la versione inglese di Twitter potrà iniziare a inviare le donazioni agli account abilitati. In questa prima fase di test la funzionalità sarà utilizzabile esclusivamente dall’app di Twitter per iOs e ... Leggi su wired (Di venerdì 7 maggio 2021), come diversi altri social network, è orientato a trovare soluzioni che permettano agli utenti di monetizzare la loro attività sulla piattaforma. In quest’otticastauna nuova funzionalità chiamata Tip Jar (barattolo delle mance) che permetterà ai follower di inviaredirettamente ai loro account preferiti. Oltre alle azioni classiche di follow, like e retweet, gli utenti ora potranno sostenere economicamente i loro account di fiducia, senza passare necessariamente per una piattaforma esterna. A partire da giovedì 6 maggio, chiunque utilizzi la versione inglese dipotrà iniziare a inviare leagli account abilitati. In questa prima fase di test la funzionalità sarà utilizzabile esclusivamente dall’app diper iOs e ...

