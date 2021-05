Sindaco Milano, Albertini: non ci ripenserò, ma mia lista già vale 5% (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo aver declinato la proposta a ricandidarsi, l'ex Sindaco di Milano Gabriele Albertini, non esclude però di presentare una sua lista e di fare il consigliere comunale: 'Se ci fosse un candidato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo aver declinato la proposta a ricandidarsi, l'exdiGabriele, non esclude però di presentare una suae di fare il consigliere comunale: 'Se ci fosse un candidato ...

Advertising

TgrRaiLombardia : #Albertini si ritira dalla corsa a sindaco di Milano. 'Se me lo chiederanno, faro' il capolista per il centrodest… - matteosalvinimi : Sala non poteva far entrare 20.000 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000, invece di tacere e scappare? Milano… - stanzaselvaggia : Il sindaco di Milano Beppe Sala, sugli assembramenti per lo scudetto in piazza Duomo, tace per quasi un giorno. Po… - LevatiSirio : I Socialisti di Milano saranno in Darsena per lanciare la candidatura di Giorgio Goggi a sindaco di Milano.… - MarK7196 : RT @mgmaglie: Sulla questione sgradevole del candidato a #sindaco di #Roma e #Milano del #centrodestra, è arrivato il momento di chiarire c… -