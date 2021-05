Perché è urgente che Biden chiuda Guantánamo

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 7 maggio 2021) Musica da spaccare i timpani, incappucciamenti, «waterboarding», cani feroci sguinzagliati, privazione del sonno, isolamento, umiliazioni e violenze sessuali. Il saudita Mustafa al-Hawsawi, 51 anni, accusato di aver partecipato al piano d’attacco alle Torri gemelle, da anni non riesce a stare seduto per i dolori inenarrabili al retto, in seguito alle brutali e ripetute violenze di sodomia subite nella detenzione ormai quasi ventennale nei siti della Cia e a. Mustafa mangia il meno possibile e spesso digiuna: per evitare i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.