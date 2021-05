Mourinho a Roma, spunta il murale a Testaccio (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma è già pazza di Mourinho. L'allenatore arriverà solo al termine della stagione, ma in città non si parla d'altro e a Testaccio c'è chi ha gli ha già dedicato un murale. Si tratta dell'artista ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021)è già pazza di. L'allenatore arriverà solo al termine della stagione, ma in città non si parla d'altro e ac'è chi ha gli ha già dedicato un. Si tratta dell'artista ...

Advertising

FBiasin : - L'allenatore che non sarà l'allenatore. - La testa a #Mourinho. - Una marea di infortunati/assenti. - Il 2-6 dell… - capuanogio : La #Roma di #Mourinho nasce nel segno della rivoluzione: - possibile rientro di #Totti e/o #DeRossi - #DeGea in po… - tancredipalmeri : Questi sono gli obiettivi della Roma di Mourinho che ho letto in 2 giorni: Matic Raul Jimenez Isco Renato Sanches… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Mourinho a Roma, spunta il murale a Testaccio: (ANSA) - ROMA, 07 MAG - Roma è già pazza di Mourinh… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Mourinho, spunta il murales a Testaccio dello Special One -