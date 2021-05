Matthaus | «Pirlo? Grande calciatore ma acerbo per allenare Nagelsmann ha già fatto il suo percorso»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 maggio 2021) La Stampa intervista Lothar Matthäus, campione del mondo nel 1990 con la Germania e capitano di Bayern e Inter. Commenta il no del Bayern alla Superlega. «Habenissimo. Il calcio non è solo denaro. È passione, sentimento, emozione. Non può essere ridotto al business. Non si può fare a meno dei campionati nazionali, seguiti settimana dopo settimana dai tifosi. Se per continuare ad avere questo bisogna avere meno soldi, va bene avere meno soldi. Il calcio può cambiare, non deve restare fermo. Ma non possiamo stravolgerlo. Noi siamo contenti della Bundesliga, anche se siamo meno ricchi della Premier League. E anche voi dovreste essere contenti della Serie A. La lotta per andare in Champions è appassionante. Cinque squadre per tre posti: Atalanta, Napoli, Juventus, Lazio e Milan. Bayern, Borussia e Psg hanno detto no alla Super Lega per dire sì al calcio che ...