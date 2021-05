Inter, 360' per chiudere a 94 punti e dare spazio a chi è in 'cerca' del futuro (Di venerdì 7 maggio 2021) Superfluo sottolineare la volontà del signore in panchina di vincerle tutte da qui alla fine. Antonio Conte è così: vuole il massimo, sempre. Anche quando, ufficialmente, i giochi sono chiusi come ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 maggio 2021) Superfluo sottolineare la volontà del signore in panchina di vincerle tutte da qui alla fine. Antonio Conte è così: vuole il massimo, sempre. Anche quando, ufficialmente, i giochi sono chiusi come ...

Advertising

sportli26181512 : Inter, 360' per chiudere a 94 punti e dare spazio a chi è in 'cerca' del futuro: Inter, 360' per chiudere a 94 e da… - GiTufano69 : @Gazzetta_it @Inter Cr7 per la squadra? Cioè fateci capire, una settimana fa parlavate di un CR7 nervoso/svogliato… - filippo1176 : @Cicciodicastri @splugged Si parlava degli ultimi 80anni. Gli domandarono che senso avrebbe la SerieA con un fisso… - _SiGonfiaLaRete : #Inter, #Zanetti a 360° dopo il 19esimo scudetto - XanZar10 : Qual è la vostra page Inter preferita su Twitter? E quale consigliate? La mia questa: @NonConoscoVG. In assoluto l'… -