Forza Horizon è ingiocabile su Xbox Series X S a causa di una nuova patch e un gravissimo bug

(Di venerdì 7 maggio 2021) L'ultimo aggiornamento di4 sembra aver introdotto un enorme bug che impedisce l'esecuzione del gioco suX/S. Un commento sulla pagina Reddit ha informato i giocatori del problema, dicendo "non aggiornare4". "C'è un nuovo aggiornamento di circa 7 GB. Impedisce di eseguire il gioco", dice il post. "Il gioco non partirà più sulle console. Non solo io, l'intero subreddit diha il problema", ha detto un utente. Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Forza Horizon

Everyeye Videogiochi

A gennaio, come riportato dal New York Times, la società di consulenzeAdvisory ha ... All'interno si legge ad esempio che Gcl - Poly ha accettato "un surplus dilavoro" proveniente da una ...Per chi non lo sapesse si tratta della stessa tecnologia alla base diMotorsport e. Non è ancora chiaro tuttavia se vanterà il supporto del ray tracing o meno. L'anno scorso, ...Forza Horizon 4: la nuova patch introduce un grave bug che rende impossibile l'esecuzione del gioco su Xbox Series X/S.Forza Horizon 4 sta avendo dei problemi su Xbox Series X|S causati da un recente update: una correzione è in arrivo.. Il più recente update di Forza Horizon 4 sembra aver creato alcuni problemi con ...