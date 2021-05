"Farmaci scadenti...". Quell'ombra sul vaccino libero

Advertising

andreastoolbox : Guido Rasi: “Aziende inesperte possono produrre farmaci scadenti” - la Repubblica - StraNotizie : Guido Rasi: “Aziende inesperte possono produrre farmaci scadenti” -

Ultime Notizie dalla rete : Farmaci scadenti

La Repubblica

Ma se si è posto in un'Europa che ha regole rigidissime sul controllo dei, cosa può accadere dove questo non avviene? Succede di continuo che l'Ema rifiuti l'approvazione di......fino a quattro settimane prima del test fossero collegati a prestazioni cognitive piùda ...effetto dell'inquinamento atmosferico tra le persone che stavano assumendo aspirina o altri...Secondo Guido Rasi, con la sospensione dei brevetti il rischio è tangibile anche perché ancora non si sa chi dovrebbe controllare la qualità dei vaccini prodotti ...Guido Rasi, ex direttore dell’Ema, ha espresso perplessità sulla sospensione dei brevetti dei vaccini anti Covid: “Vaccini così innovativi ...