Di Maio invita al silenzio su Patrick Zaki: «Attenti, più se ne parla più l'Egitto si irrigidisce» – Il video (Di venerdì 7 maggio 2021) Su Patrick Zaki meglio abbassare la voce. È questa la posizione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che, intervistato a L'Aria che Tira su La7, ha parlato a proposito della situazione del ricercatore egiziano iscritto a un master di Bologna, detenuto dal 7 febbraio del 2020 al Cairo con accuse legate alla sua attività politica e giornalistica. «Tutte le iniziative sono meritorie, e non le scoraggerei mai. Ma è un fatto che più aumenta la portata mediatica del caso e più l'Egitto reagisce irrigidendosi», ha dichiarato, facendo particolare riferimento alla mozione per la cittadinanza italiana avanzata dal parlamento (e non dal governo). «Non ci illudiamo che dall'altra parte otteniamo un risultato facendo così». Il ministro ha poi chiarito che l'obiettivo è quello di «liberare ...

