Di Maio: "16 maggio data auspicabile per superare il coprifuoco" (Di venerdì 7 maggio 2021) Luigi Di Maio ritorna a parlare del coprifuoco: "Il 16 maggio potrebbe essere la data giusta per superarlo". ROMA – Luigi Di Maio ritorna a parlare del coprifuoco e si allinea alla posizione degli aperturisti. "Credo che il 16 maggio sia una data auspicabile per superare questo provvedimento – le parole del ministro degli Esteri, riportato dall'Adnkronos – bisogna fare in modo di superare questa misura per come la conosciamo e non rientrarci pochi mesi dopo. Per questo motivo non è un liberi tutti. E' una situazione che unisce diversi Paesi e tutti vogliamo uscire da questo incubo". Mozione di sfiducia a Durigon In attesa del nuovo Cdm per valutare le misure contro la pandemia, non si placa la ...

