Deraglia treno con operai a bordo sulla Cosenza - Paola | un ferito

Advertising

CDNewsCalabria : Deraglia treno sulla tratta Cosenza-Paola: ferito trasportato all’Annunziata - Cosenza2punto0 : Deraglia treno, operaio ferito trasportato all'Annunziata: bloccata per ore la tratta Cosenza-Paola ??… - NuovoSud : Deraglia un treno sulla Paola - Cosenza, un operaio resta ferito - GruppoIeC : Deraglia treno, operaio ferito trasportato all'Annunziata: bloccata per ore la tratta Cosenza-Paola -… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Treno deraglia sulla Cosenza-Paola: un ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Deraglia treno

Un convoglio ferroviario, composto da tre carrelli, sul quale viaggiavano degli operai, è deragliato nella notte nei pressi di Santa Maria di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. Nell'incidente ...sulla linea Cosenza - Paola, in Calabria . Nell'incidente ferroviario è rimasto ferito un operaio. Il traffico ferroviario è stato momentaneamente bloccato.sulla Cosenza ...Un convoglio composto da tre carrelli è deragliato, per motivi ancora in fase di accertamento, lungo il tratto che unisce Cosenza a Paola ...Un treno con a bordo degli operai è deragliato in provincia di Cosenza. Un lavoratore è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale ...