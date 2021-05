**Covid: volo da India a Bergamo, dei 6 positivi 5 con variante indiana** (Di venerdì 7 maggio 2021) Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Dei sei tamponi sequenziati dei passeggeri positivi al Covid sbarcati lunedì scorso da un volo atterrato a Bergamo dall'India cinque presentano la variante Indiana "di tipo due", uno la variante inglese. E' quanto comunica l'Ats di Bergamo, che aveva inviato all'ospedale Sacco di Milano i tamponi positivi per eseguire il sequenziamento dell'Rna del virus. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Dei sei tamponi sequenziati dei passeggerial Covid sbarcati lunedì scorso da unatterrato adall'cinque presentano lana "di tipo due", uno lainglese. E' quanto comunica l'Ats di, che aveva inviato all'ospedale Sacco di Milano i tamponiper eseguire il sequenziamento dell'Rna del virus.

