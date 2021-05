Ceferin sui club reintegrati: «Hanno ammesso l’errore. Trattenute reinvestite nelle giovanili» (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato del reintegro dei nove club su dodici che avevano preso parte al progetto della Superlega Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, in un comunicato sul sito dell’organizzazione ha parlato del reintegro dei nove club che avevano preso parte al progetto della Superlega. «Ho detto al Congresso UEFA due settimane fa che ci vuole un’organizzazione forte per ammettere di aver commesso un errore soprattutto in questi giorni di prove sui social media. Questi club Hanno fatto proprio questo. Accettando i loro impegni e la volontà di riparare il disagio che Hanno causato, la UEFA vuole lasciarsi questo capitolo alle spalle e andare avanti con uno spirito positivo. Le misure annunciate sono significative, ma nessuna delle ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente della UEFA Aleksanderha parlato del reintegro dei novesu dodici che avevano preso parte al progetto della Superlega Aleksander, presidente della UEFA, in un comunicato sul sito dell’organizzazione ha parlato del reintegro dei noveche avevano preso parte al progetto della Superlega. «Ho detto al Congresso UEFA due settimane fa che ci vuole un’organizzazione forte per ammettere di aver commesso un errore soprattutto in questi giorni di prove sui social media. Questifatto proprio questo. Accettando i loro impegni e la volontà di riparare il disagio checausato, la UEFA vuole lasciarsi questo capitolo alle spalle e andare avanti con uno spirito positivo. Le misure annunciate sono significative, ma nessuna delle ...

la_patrizia_ : ?? ora 5 anni in ginocchio sui ceci? Vediamo dove arrivano. Ceferin salta. Ohhhh se salta. Alla fine, finita la ri… - DaniloServadei : L'annuncio di #Ceferin sui 3 club ancora coinvolti nella #Superlega - Amesis1 : @UEFAcom_it Voglio vedere se Ceferin, il parassita che campa con i soldi dei grandi club, ha la supponenza e stupid… - Amesis1 : @SkySport Voglio vedere se Infantino e Ceferin, i parassiti di Uefa e Fifa che campano con i soldi dei grandi club,… - Juventina962 : @saggiadi @LucaCesaretti @rsaggiadi Non è questione di difendere il proprio club è questioni di dire le cose come s… -