Caso Embraco | 700 lavoratori ostaggio dello scontro al Mise | tra il progetto M5s a maggioranza pubblica e la “soluzione privata” di Giorgetti che non trova investitori

(Di venerdì 7 maggio 2021) Avevano scritto a Mario Draghi il 13 febbraio, giorno del giuramento del suo governo. I 400 operai dell’exdi Riva di Chieri gli chiedevano di intervenire per sbloccare i finanziamenti necessari a far partire il polo italiano dei compressori per frigoriferi Italcomp, garantendo un futuro a loro e ai 300 della Acc di Mel. Come annunciato cinque mesi prima dal ministeroSviluppo allora guidato da Stefano Patuanelli. Poi alè arrivato il leghista Giancarlo, che in nome del mercato ha bocciato ildi una Italcomp con capitale per il 70% pubblico auspicando invece investimenti privati. La sottosegretaria Alessandra Todde (M5s), che nel frattempo ha riottenuto la delega sulle crisi d’impresa, resta convinta che la strada da seguire sia la prima. Risultato: i 700 ...

le Regioni Piemonte e Veneto nel tentativo di risolvere la crisi finanziaria delle aziende... Il senatore della Lega Paolo Saviane interviene sulAcc, in risposta al sindaco di Borgo ... 2021 Palazzo Lascaris Ex, Grimaldi (LUV): 'Chiediamo ritiro immediato delle lettere di ... "Apprendiamo con dolore e amarezza la comunicazione dell'avvio della procedura dei licenziamenti collettivi per i lavoratori e le lavoratrici dell'ex Embraco. Oltre ad esprimere la mia vicinanza perso ...Nella giornata di ieri i sindacati avevano segnalato come nel Decreto Sostegni in approvazione al Senato non ci fosse traccia del finanziamento per Acc (e quindi del progetto Italcomp). Nosiglia: "Dol ...