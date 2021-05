Caso Cucchi, 13 anni a due carabinieri per il pestaggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati del pestaggio di Stefano Cucchi. E’ quanto hanno deciso i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma nel processo per la morte del trentunenne arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Il verdetto è arrivato dopo cinque ore di camera di consiglio. Condannato anche il carabiniere Roberto Mandolini a quattro anni per falso e confermata la condanna per lo stesso reato a due anni e mezzo per Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto luce sul pestaggio avvenuto nella caserma Casilina la notte dell’arresto. Per quest’ultimo il pg Roberto Cavallone aveva chiesto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Condannati a 13per omicidio preterintenzionale i dueAlessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati deldi Stefano. E’ quanto hanno deciso i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma nel processo per la morte del trentunenne arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Il verdetto è arrivato dopo cinque ore di camera di consiglio. Condannato anche il carabiniere Roberto Mandolini a quattroper falso e confermata la condanna per lo stesso reato a duee mezzo per Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto luce sulavvenuto nella caserma Casilina la notte dell’arresto. Per quest’ultimo il pg Roberto Cavallone aveva chiesto ...

