Caparezza | il 7 maggio esce il nuovo album Exuvia | date e prezzi del tour VIDEO

(Di venerdì 7 maggio 2021) A quattro anni di distanza da Prisoner 709,torna con l’ottavo disco in studio. Pubblicato con l’etichetta Polydor/Universal Music Dopo un’assenza durata 4 anni,torna con une un. L’contiene quattordici brani scritti, composti, prodotti dae mixati da Chris Lord-Alge. Da oggi è attivo il preorder e il presave del discoal seguente link: https://pld.lnk.to/. Ma cosa vuol dire “”? Il disco L’è il termine che descrive la vecchia pelle dell’insetto dopo la muta.prende in prestito questo termine scientifico per raccontare la sua personale trasformazione, il suo viaggio dal ...

- Voto 7,59 - Per ascoltare i pezzi dibisogna avere tempo e predisposizione. ...- Voto 6,75 - La scrittura rappresenta una indagine intima del suo mondo. Musicalmente spazia ...Inevitabile affrontare in questo contesto l a polemica del momento su Primo, un palco chein passato ha calcato più volte, e Fedez . 'Credo che il suo discorso sia condivisibile - ...Lo ha confidato Caparezza alla presentazione in videoconferenza del suo nuovo album “Exuvia” in uscita venerdì 7 maggio, ottavo disco in studio, disponibile in digitale e nei formati cd e vinile. «L’e ...Ci siamo. Oggi, a quattro anni di distanza da “Prisoner 709”, Caparezza torna con il nuovo album, “Exuvia, ottavo disco in studio, disponibile in digitale e in formato CD e LP, su etichetta Polydor/Un ...