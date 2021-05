Agente Hakimi e Lautaro: «Achraf felicissimo all’Inter. Sul rinnovo del Toro…» (Di venerdì 7 maggio 2021) Alejandro Camaño, Agente di Hakimi e Lautaro è tornato a parlare del futuro dei due assistiti Alejandro Camaño, Agente di Hakimi e Lautaro a parlato del futuro dei due nerazzurri a Serieanews.com. Hakimi – «Sul futuro posso solo dire che ha altri quattro anni di contratto e che Hakimi è felicissimo all’Inter, andarci è stata una sua decisione vincente. Se mi aspettavo la sua stagione all’Inter? Assolutamente sì. Sapevo che un club come l’Inter avrebbe tirato fuori il meglio di lui. Lo conosco da quando decisi, una volta incontrata una persona ineguagliabile come Massimo Moratti, di portarci Hector Cuper, preferendolo al Barcellona. Piero Ausilio, va ricordato, ha lavorato due anni senza sosta per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Alejandro Camaño,diè tornato a parlare del futuro dei due assistiti Alejandro Camaño,dia parlato del futuro dei due nerazzurri a Serieanews.com.– «Sul futuro posso solo dire che ha altri quattro anni di contratto e che, andarci è stata una sua decisione vincente. Se mi aspettavo la sua stagione? Assolutamente sì. Sapevo che un club come l’Inter avrebbe tirato fuori il meglio di lui. Lo conosco da quando decisi, una volta incontrata una persona ineguagliabile come Massimo Moratti, di portarci Hector Cuper, preferendolo al Barcellona. Piero Ausilio, va ricordato, ha lavorato due anni senza sosta per ...

Advertising

gianpi36590925 : RT @GoalItalia: L'agente di Hakimi a Goal: 'Felice all'Inter, non pensa ad altro' ??? 'Non ho sentito nessuno del Bayern' ? - mirkocalemme : RT @serieAnews_com: ???? L'agente di #Hakimi a - serieAnews_com : ???? L'agente di #Hakimi a - CMercatoNews : ???? #Inter, l'agente smentisce le voci su #Hakimi: 'Il #Bayern non ci ha mai chiamato' - infoitsport : Hakimi, l'agente: «Bayern? Pensa all'Inter ma chi non vorrebbe giocarci?» -