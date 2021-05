Uomini e Donne, Eleonora Rocchini: seno rifatto? Le indiscrezioni (Di giovedì 6 maggio 2021) Eleonora Rocchini l’abbiamo conosciuta qualche anno fa durante il trono di Oscar Branzani, a Uomini e Donne. La ragazza fu effettivamente la scelta del tronista e la loro storia durò diverso tempo, tanto da fare affari insieme. Attualmente, però, Eleonora è tornata al centro del gossip a causa del suo seno. Eleonora Rocchini seno rifatto? L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 6 maggio 2021)l’abbiamo conosciuta qualche anno fa durante il trono di Oscar Branzani, a. La ragazza fu effettivamente la scelta del tronista e la loro storia durò diverso tempo, tanto da fare affari insieme. Attualmente, però,è tornata al centro del gossip a causa del suo? L'articolo

Advertising

virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - guerini_lorenzo : Verranno altri anniversari a segnare la storia gloriosa dell’@Esercito ma ciò che resterà immutato è l’affetto e la… - mannaggiaaa : RT @distanzaglobale: Chi l’avrebbe mai detto che Malibù l’avremmo sentita per la prima volta a uomini e donne ?? #amici20 - GervasoLaPorta : L'Amore Nn è Rispecchiamento L'Amore è 1Energia ke si genera da 1Campo _ Nn è ' riconoscimento ' xké Uomini & Don… -