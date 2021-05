Un murale in memoria del giovane morto in Colombia, De Magistris: “Mario un esempio” (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Questo è il luogo in cui Mario si è divertito con il basket, ha frequentato gli amici, ha parlato di politica. E’ giusto che oggi qui ci sia il suo murales”. Così Anna, la madre di Mario Paciolla, ricorda il figlio trovato morto a luglio in Colombia, dove lavorava come volontario per l’Onu. Una morte sulla quale i familiari chiedono da mesi di fare chiarezza. La donna, con accanto il marito, ne parla davanti al murales inaugurato oggi nel parco in via dell’Erba, all’Arenella, per ricordare il ragazzo scomparso. “Ringraziamo – aggiunge la mamma – il sindaco Luigi de Magistris che è sempre stato al nostro fianco e i ragazzi del comitato Giustizia per Mario Paciolla. Continuiamo a chiedere a tutti di sostenerci ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Questo è il luogo in cuisi è divertito con il basket, ha frequentato gli amici, ha parlato di politica. E’ giusto che oggi qui ci sia il suos”. Così Anna, la madre diPaciolla, ricorda il figlio trovatoa luglio in, dove lavorava come volontario per l’Onu. Una morte sulla quale i familiari chiedono da mesi di fare chiarezza. La donna, con accanto il marito, ne parla davanti als inaugurato oggi nel parco in via dell’Erba, all’Arenella, per ricordare il ragazzo scomparso. “Ringraziamo – aggiunge la mamma – il sindaco Luigi deche è sempre stato al nostro fianco e i ragazzi del comitato Giustizia perPaciolla. Continuiamo a chiedere a tutti di sostenerci ...

