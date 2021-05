Quello che non è stato detto sul caso Fedez (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutti i mezzi di informazione, tradizionali e nuovi, hanno parlato di Fedez. Però non ho trovato da nessuna parte il commento che considero chiave: con quale tipo di intelligenza e sensibilità i gestori dell’evento hanno invitato al concerto - che per tradizione celebra il lavoro e il suo mondo - il testimonial di Amazon, alias la multinazionale da considerare Nuovo Padrone delle Ferriere? Questa dovrebbe essere l’ineludibile domanda riguardo a una incongruenza colossale. Il fatto che non venga fatta, e che ci siano partiti, giornali e singole persone che considerino Fedez un combattente per la libertà di opinione, è la riprova che il livello della conversatio della nostra società sta raggiungendo livelli bassi. Tra le migliaia di reazioni, articoli e articolesse, c’è pure chi arriva a supporre che ci sia dietro una trovata di comunicazione per fare ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutti i mezzi di informazione, tradizionali e nuovi, hanno parlato di. Però non ho trovato da nessuna parte il commento che considero chiave: con quale tipo di intelligenza e sensibilità i gestori dell’evento hanno invitato al concerto - che per tradizione celebra il lavoro e il suo mondo - il testimonial di Amazon, alias la multinazionale da considerare Nuovo Padrone delle Ferriere? Questa dovrebbe essere l’ineludibile domanda riguardo a una incongruenza colossale. Il fatto che non venga fatta, e che ci siano partiti, giornali e singole persone che considerinoun combattente per la libertà di opinione, è la riprova che il livello della conversatio della nostra società sta raggiungendo livelli bassi. Tra le migliaia di reazioni, articoli e articolesse, c’è pure chi arriva a supporre che ci sia dietro una trovata di comunicazione per fare ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi a @OmnibusLa7 abbiamo imparato che i nostri virologi televisivi ce li invidia il mondo. Che i turisti per veni… - albertoangela : Gli Etruschi continuano ad affascinarci perché da loro derivano molte delle nostre abitudini quotidiane. Conoscerli… - ilriformista : Tutto quello che non torna del servizio di @reportrai3 su @matteorenzi e l’incontro con lo 007 Mancini (di… - WSimoSimo : @alessia_26M Era una constatazione visto che avró visto almeno 50 post con la stessa foto. Se continuate a darle vi… - Alevt86 : @MarcoBellinazzo E che un mese fa c’è stata in Grecia una riunione tra 7 club dissidenti (Olimpia compresa) che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Quello che 'L'immunità di gregge è impossibile, ma la svolta sarà dopo l'estate' All'inizio, quando il virus era ancora quello originario di Wuhan, si era calcolato che si sarebbe potuta raggiungere l'immunità di gregge vaccinando circa il 70% della popolazione. Però ora si ...

Quello che non è stato detto sul caso Fedez Fedez ha poi accusato la Rai di censura - che non c'è stata affatto - censurando per primo una telefonata rubata. È un procedimento noto a Napoli come 'chiagni e fotti'. Ha citato dal palco frasi ...

Modello 730 precompilato, consultabile dal 10 maggio: quello che c’è da sapere Orizzonte Scuola Genoa, ultime chiamate per Onguenè. L'addio è vicino Doveva essere il rinforzo del reparto arretrato. L'uomo in più per puntellare un pacchetto difensivo nel quale la coperta appariva un po' troppo corta.

Scandellari (Centergross), con la pandemia riscoperta la moda pronta «Buyer e negozianti hanno spostato una parte degli acquisti dai capi di collezione, che richiedono una programmazione stagionale, ai capi che vengono consegnati pochi giorni dopo gli ordini». Tutti i ...

All'inizio, quando il virus era ancoraoriginario di Wuhan, si era calcolatosi sarebbe potuta raggiungere l'immunità di gregge vaccinando circa il 70% della popolazione. Però ora si ...Fedez ha poi accusato la Rai di censura -non c'è stata affatto - censurando per primo una telefonata rubata. È un procedimento noto a Napoli come 'chiagni e fotti'. Ha citato dal palco frasi ...Doveva essere il rinforzo del reparto arretrato. L'uomo in più per puntellare un pacchetto difensivo nel quale la coperta appariva un po' troppo corta.«Buyer e negozianti hanno spostato una parte degli acquisti dai capi di collezione, che richiedono una programmazione stagionale, ai capi che vengono consegnati pochi giorni dopo gli ordini». Tutti i ...