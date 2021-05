‘Ndrangheta, sequestri per 200 milioni di euro a tre imprenditori nel Catanzarese. “Beni intestati a prestanome per evitare i sigilli” (Di giovedì 6 maggio 2021) Un sequestro da oltre 200 milioni di euro. È il provvedimento emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della Dda di Catanzaro nell’ambito dell’operazione “Scuderia” nei confronti di tre imprenditori. Al centro c’è Giuseppe Lobello, già destinatario nel marzo scorso di una misura cautelare e ritenuto dai pm il “punto di riferimento per la cosca Arena” di Isola Capo Rizzuto perché collettore delle estorsioni imposte dalla ‘Ndrangheta nei cantieri edili del Catanzarese. Lui, il padre Antonio e i figli Giuseppe e Daniele sono infatti indiziati, a vario titolo, nell’inchiesta denominata “Coccodrillo” di interposizione fittizia di Beni, riciclaggio, autoriciclaggio. Al termine delle indagini, le fiamme gialle hanno messo i sigilli a 110 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Un sequestro da oltre 200di. È il provvedimento emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della Dda di Catanzaro nell’ambito dell’operazione “Scuderia” nei confronti di tre. Al centro c’è Giuseppe Lobello, già destinatario nel marzo scorso di una misura cautelare e ritenuto dai pm il “punto di riferimento per la cosca Arena” di Isola Capo Rizzuto perché collettore delle estorsioni imposte dallanei cantieri edili del. Lui, il padre Antonio e i figli Giuseppe e Daniele sono infatti indiziati, a vario titolo, nell’inchiesta denominata “Coccodrillo” di interposizione fittizia di, riciclaggio, autoriciclaggio. Al termine delle indagini, le fiamme gialle hanno messo ia 110 ...

