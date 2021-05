Lotta, Preolimpico Sofia 2021: eliminati Givi Davidovi e Colin John Realbuto (Di giovedì 6 maggio 2021) La tarda mattinata italiana non porta bene agli azzurri impegnati nel Preolimpico su base mondiale di Lotta che si sta svolgendo a Sofia, in Bulgaria: nello stile libero, infatti, dopo Simone Iannattoni, devono rassegnarsi a guardare i Giochi da casa anche Givi Davidovi e Colin John Realbuto. Il primo dei due a fermarsi è Colin John Realbuto, superato negli ottavi di finale dei -65 kg dallo spagnolo Juan Pablo Gonzalez Crespo, che si impone ai punti per 6-5. Per l’azzurro è fatale la prima frazione, che l’iberico riesce a chiudere avanti 6-0 grazie a due proiezioni, una da due e l’altra da quattro punti. Dopo la pausa l’azzurro prova a recuperare, trova un punto per passività dell’avversario, poi per ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) La tarda mattinata italiana non porta bene agli azzurri impegnati nelsu base mondiale diche si sta svolgendo a, in Bulgaria: nello stile libero, infatti, dopo Simone Iannattoni, devono rassegnarsi a guardare i Giochi da casa anche. Il primo dei due a fermarsi è, superato negli ottavi di finale dei -65 kg dallo spagnolo Juan Pablo Gonzalez Crespo, che si impone ai punti per 6-5. Per l’azzurro è fatale la prima frazione, che l’iberico riesce a chiudere avanti 6-0 grazie a due proiezioni, una da due e l’altra da quattro punti. Dopo la pausa l’azzurro prova a recuperare, trova un punto per passività dell’avversario, poi per ...

