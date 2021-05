“Li ha fatti sparire” Gilles Rocca | furia dopo l’Isola dei Famosi Una decisione drastica e inattesa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021)è uno degli eliminati di questa edizione de ‘dei’, che si sta rivelando molto sfortunata. In, oltre alle consuete eliminazioni decretate dal pubblico con il televoto, si sono verificati numerosi intoppi che hanno causato addii clamorosi ed inaspettati.gli abbandoni di Beppe Braida, Paul Gascoigne, Elisa Isoardi e Brando Giorgi si sperava che la sorte fosse diventata più benevola, invece l’ultima notizia in ordine di tempo è stata decisamente negativa. In, il naufrago Ubaldo Lanzo è stato costretto al ritiro e al rientro in Italia per problematiche di natura fisica. In, sta soffrendo da tempo di un dolorosissimo mal di denti, che non gli ha lasciato tregua. Per questa ragione i medici hanno deciso che per ...