«Il pronto soccorso del Cardarelli è al collasso, elevato rischio contagio tra i pazienti» (Di giovedì 6 maggio 2021) Sul Corriere del Mezzogiorno l'allarme del sindacato dei medici relativo all'ospedale Cardarelli. Il quotidiano riporta le parole di Franco Verde, coordinatore provinciale di Anaao Assomed. «A più di un anno di distanza dalla lotta contro il Covid19 siamo ancora qui a segnalare l'impreparazione e l'inefficienza dei meccanismi di controllo per il contenimento della diffusione del virus. Il pronto soccorso del Cardarelli è al collasso. Mentre Napoli è in zona gialla, il Cardarelli resta in zona rossa. Il personale è stanco e ci sono troppi disagi organizzativi, sono saltati anche i minimi criteri di distanziamento sociale e di misure preventive al diffondersi del virus. Alla luce dei deficit strutturali organizzativi, inerenti soprattutto agli spazi di cura, è chiaro ...

