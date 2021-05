Il lento declino di tutte le sinistre (Di giovedì 6 maggio 2021) Se la sinistra classica, quella dei partiti tradizionali, sta male, non si può dire che quella nuova che doveva ad essa sostituirsi, che recuperava il vecchio radicalismo marxista e lo mixava con abbondanti dosi di populismo, stia meglio. Anzi, sembra che ultimamente più la sinistra classica strizzi l’occhio a quell’altra sinistra, più segni la sua sconfitta. Da Podemos ai 5 Stelle Prendiamo il caso più recente, quello spagnolo fotografato l’altro ieri dalle elezioni regionali che hanno segnato il trionfo dei popolari. La perdita di voti dei socialisti di Pedro Sanchez è stata secca, ma per Podemos, il partito del radicalismo di sinistra che era diventato addirittura il primo partito nei sondaggi qualche anno fa, nemmeno la discesa in campo del suo leader, Pablo Iglesias, ha evitato la débacle. Quello che soprattutto sembra mancare oggi a Podemos è una prospettiva, una visione del ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 6 maggio 2021) Se la sinistra classica, quella dei partiti tradizionali, sta male, non si può dire che quella nuova che doveva ad essa sostituirsi, che recuperava il vecchio radicalismo marxista e lo mixava con abbondanti dosi di populismo, stia meglio. Anzi, sembra che ultimamente più la sinistra classica strizzi l’occhio a quell’altra sinistra, più segni la sua sconfitta. Da Podemos ai 5 Stelle Prendiamo il caso più recente, quello spagnolo fotografato l’altro ieri dalle elezioni regionali che hanno segnato il trionfo dei popolari. La perdita di voti dei socialisti di Pedro Sanchez è stata secca, ma per Podemos, il partito del radicalismo di sinistra che era diventato addirittura il primo partito nei sondaggi qualche anno fa, nemmeno la discesa in campo del suo leader, Pablo Iglesias, ha evitato la débacle. Quello che soprattutto sembra mancare oggi a Podemos è una prospettiva, una visione del ...

Advertising

_sonosolotua_ : RT @seieventisei: Comunque vi voglio bene perché non mi fate sentire mai sola in questo lento ma inarrestabile declino verso la vecchiaia! - seieventisei : Comunque vi voglio bene perché non mi fate sentire mai sola in questo lento ma inarrestabile declino verso la vecchiaia! - atestaltasempre : RT @Stocca64: #Sinistre in progressivo #tracollo ovunque. Intanto i #5stelle da #partito di protesta contro la #casta #Pd viene da esso ass… - linolamb : RT @Stocca64: #Sinistre in progressivo #tracollo ovunque. Intanto i #5stelle da #partito di protesta contro la #casta #Pd viene da esso ass… - Enzaedma60 : RT @Stocca64: #Sinistre in progressivo #tracollo ovunque. Intanto i #5stelle da #partito di protesta contro la #casta #Pd viene da esso ass… -