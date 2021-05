Gli ex terroristi davanti al giudice francese. Tutti rifiutano l’estradizione: “Tengo famiglia” (Di giovedì 6 maggio 2021) Iniziate con due ore di ritardo rispetto al previsto, le udienze per gli ex terroristi italiani fermati in Francia, che si sono tenute ieri sera alla Corte d’Appello di Parigi, sono state una carrellata di suppliche più o meno argomentate per dire no all’estradizione. davanti all’avvocato di Stato, Clarisse Taron, hanno sfilato uno dietro l’altro l’ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani; le ex militanti delle Brigate Rosse, Roberta Cappelli e Marina Petrella; l’ex membro dell’organizzazione dei Nuclei armati, Narciso Manenti; dell’ex militante dei Proletari armati Luca Bergamin e l’ex Br, Giovanni Alimonti, Tutti rappresentati dalla storica avvocatessa francese Irene Terrel. E, ancora, l’ex militante delle Br, Sergio Tornaghi, difeso dall’avvocato Antoine Comte; l’ex militante delle ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Iniziate con due ore di ritardo rispetto al previsto, le udienze per gli exitaliani fermati in Francia, che si sono tenute ieri sera alla Corte d’Appello di Parigi, sono state una carrellata di suppliche più o meno argomentate per dire no alall’avvocato di Stato, Clarisse Taron, hanno sfilato uno dietro l’altro l’ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani; le ex militanti delle Brigate Rosse, Roberta Cappelli e Marina Petrella; l’ex membro dell’organizzazione dei Nuclei armati, Narciso Manenti; dell’ex militante dei Proletari armati Luca Bergamin e l’ex Br, Giovanni Alimonti,rappresentati dalla storica avvocatessaIrene Terrel. E, ancora, l’ex militante delle Br, Sergio Tornaghi, difeso dall’avvocato Antoine Comte; l’ex militante delle ...

