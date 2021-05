Ddl Zan, per la De Girolamo non si può dire di no: “La destra sbaglia” (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“La destra sbaglia, questa è la verità. Penso che nel 2021 sia sbagliato non approvare il Ddl Zan“. Così l’ex ministro delle Politiche agricole Nunzia De Girolamo, ospite de ‘La Confessione’ di Peter Gomez, in onda domani, venerdì 7 maggio, alle 22.45 su Nove ha commentato la necessità di far approvare in Parlamento la legge contro l’omotransfobia. “Lei è sempre stata totalmente per i diritti civili, ha votato la legge Cirinnà, però io mi chiedo come ha fatto a stare per tanti anni nel partito di Alfano, di Berlusconi – ha detto il direttore de Ilfattoquotidiano.it ricordando alla De Girolamo, ora impegnata in tv, il suo passato prima in Forza Italia, poi con il Nuovo centrodestra, poi di nuovo a fianco del Cavaliere. “Non ero sola – ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“La, questa è la verità. Penso che nel 2021 siato non approvare il Ddl Zan“. Così l’ex ministro delle Politiche agricole Nunzia De, ospite de ‘La Confessione’ di Peter Gomez, in onda domani, venerdì 7 maggio, alle 22.45 su Nove ha commentato la necessità di far approvare in Parlamento la legge contro l’omotransfobia. “Lei è sempre stata totalmente per i diritti civili, ha votato la legge Cirinnà, però io mi chiedo come ha fatto a stare per tanti anni nel partito di Alfano, di Berlusconi – ha detto ilttore de Ilfattoquotidiano.it ricordando alla De, ora impegnata in tv, il suo passato prima in Forza Italia, poi con il Nuovo centro, poi di nuovo a fianco del Cavaliere. “Non ero sola – ha ...

Advertising

LegaSalvini : Antonio Suetta, Vescovo: «DDL Zan? Va a introdurre interventi educativi nell’ambito scolastico per promuovere la pr… - VittorioSgarbi : Il Ddl Zan? Il primo a essere condannato sarebbe proprio quel furbastro di Fedez… - fattoquotidiano : Milano, la manifestazione dei Sentinelli a favore del ddl Zan è stata spostata all’Arco della Pace a causa delle ta… - patrizaluna : RT @Misurelli77: Breve triste storia della destra più ignorante dell'Europa occidentale #Meloni :'Il DDL Zan porterà il gender nelle scuol… - clalala26 : RT @Lolo00073248: mi raccomando per stasera visto che si tratta comunque di una trasmissione politica e si parlerà di argomenti seri come i… -