Covid India, quasi 4.000 morti in un giorno (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - Covid inarrestabile in India dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati quasi 4mila morti. Il ministero della Sanità Indiano ha reso noto che i nuovi contagi da Coronavirus nel Paese nelle ultime 24 ore sono stati 412.262, i morti da Covid 3.980. Le nuove infezioni portano a 21.077.410 i positivi da inizio pandemia e a 230.168 le vittime del Covid-19 nel paese. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) -inarrestabile indove nelle ultime 24 ore sono stati registrati4mila. Il ministero della Sanitàno ha reso noto che i nuovi contagi da Coronavirus nel Paese nelle ultime 24 ore sono stati 412.262, ida3.980. Le nuove infezioni portano a 21.077.410 i positivi da inizio pandemia e a 230.168 le vittime del-19 nel paese.

