Cittamani – Milano

(Di venerdì 7 maggio 2021)Piazza Carlo Mirabello, 5 – 20121Tel. 02/38240935 Sito Internet: www..com Tipologia: indiana Prezzi: antipasto 8,50/14€, naan 8€, piatti principali 19/26€, dolci 8€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAè il ristorante della chef Ritu Dalmia, “diva” della ristorazione indiana, che ha scelto da un po’ di annicome città in cui far assaporare la cucina del suo paese, armonizzandola al gusto italiano. Il menù propone piatti tipici dalle varie regioni dell’India realizzati con ingredienti stagionali, ed è suddiviso tra “assaggi” e “piatti principali”, che possono, volendo, anche essere mangiati tutti insieme. Dopo essere stati accolti con del buon pane croccante servito con una sfiziosa salsa di yogurt e menta e con un’insalatina di mango e melagrana, ci siamo lasciati ...

Per Delivery è possibile ordinare tramite le piattaforme Glovo e UberEats, per Take Away si prega di contattare direttamente il ristorante- PIAZZA MIRABELLO 5, 20121- PH: +39 02 38.Quando i suoi pellegrinaggi l'hanno condotta a, però, la chef ha deciso di fermarsi, almeno per un po', e fondare, il suo primo ristorante indiano in Italia, al quale poi è seguito, ...