Vaccini in Fiera, a Zogno e Sant'Omobono: questa settimana 16.707 somministrazioni (Di mercoledì 5 maggio 2021) La scorsa settimana l'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dalla quale dipendono gli hub della Fiera in città, di Zogno e Sant'Omobono, ha eseguito 21.320 vaccinazioni anti-Covid, ottomila solamente tra giovedì e venerdì. Numeri importanti, che hanno portato il totale complessivo (dal 27 dicembre al 3 maggio) a oltre 93mila vaccinazioni. Per la settimana in corso, invece, l'Asst prevede di riuscire a somministrare 16.707 Vaccini, con un precisa programmazione che, sia nelle linee sia nel numero di dosi programmate, può subire aggiustamenti e variazioni a seguito di nuove consegne. La maggior parte di queste saranno somministrate in Fiera: 7.056 prime dosi (su sette linee attive giornalmente) e 4.239 seconde dosi (da 2 a 4 linee attive). Segue Zogno, ...

