Sette cittadini su dieci dei Paesi G7: "Multinazionali rinuncino a brevetti sui vaccini covid" (Di mercoledì 5 maggio 2021) In Italia l'82% degli intervistati ha sostenuto questa posizione. Più di 100 Paesi, guidati da India e Sud Africa, hanno avanzato all'Organizzazione Mondiale del Commercio, (OMC) la richiesta di sospensione dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle case farmaceutiche

