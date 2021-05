Nessuno vuole censurare il bacio del principe a Biancaneve (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 4 maggio 2021 alcune testate online italiane hanno pubblicato articoli dedicati a una presunta «polemica» scoppiata negli Stati Uniti e riguardante il bacio del principe a Biancaneve, considerato «non consensuale». Tra le testate che hanno riportato la notizia ci sono Repubblica, Ansa, Agi, Rai News, AdnKronos, Libero e Il Giornale. I fatti sono stati inoltre riassunti in un post Facebook pubblicato da Matteo Salvini che ha parlato di «censura», e in uno di Giorgia Meloni che se l’è presa invece con il «politicamente corretto». Si tratta di un contenuto presentato in modo tendenzioso, che veicola una notizia fuorviante. La prima testata italiana a occuparsi del caso è stata HuffPost Italia, che in un articolo pubblicato intorno alle 13 del 4 maggio titolava “Il bacio non consensuale del ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 4 maggio 2021 alcune testate online italiane hanno pubblicato articoli dedicati a una presunta «polemica» scoppiata negli Stati Uniti e riguardante ildel, considerato «non consensuale». Tra le testate che hanno riportato la notizia ci sono Repubblica, Ansa, Agi, Rai News, AdnKronos, Libero e Il Giornale. I fatti sono stati inoltre riassunti in un post Facebook pubblicato da Matteo Salvini che ha parlato di «censura», e in uno di Giorgia Meloni che se l’è presa invece con il «politicamente corretto». Si tratta di un contenuto presentato in modo tendenzioso, che veicola una notizia fuorviante. La prima testata italiana a occuparsi del caso è stata HuffPost Italia, che in un articolo pubblicato intorno alle 13 del 4 maggio titolava “Ilnon consensuale del ...

