"Nessuna traccia". Denise Pipitone, conclusa l'ispezione: botola e pozzo, il sospetto dopo 17 anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non ci sono tracce di Denise Pipitone nella palazzina di via Pirandello a Mazara del Vallo. È quanto appreso dall'Adnkronos, al termine di una lunga giornata: dopo diciassette anni per la prima volta è stata eseguita un'ispezione all'interno dell'edificio in cui aveva abitato Anna Corona, la madre della sorellastra di Denise, scomparsa il primo settembre 2004. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Ris sono stati a lavoro fino alle 20.15 nella palazzina, cercando con le carte del catasto alla mano eventuali tracce di muratura fatti negli ultimi anni. Non solo, perché è stata aperta la botola presente in garage, che conduceva a un pozzo profondo circa dieci metri: anche in questo caso l'esito è stato negativo. Era stata una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non ci sono tracce dinella palazzina di via Pirandello a Mazara del Vallo. È quanto appreso dall'Adnkronos, al termine di una lunga giornata:diciassetteper la prima volta è stata eseguita un'all'interno dell'edificio in cui aveva abitato Anna Corona, la madre della sorellastra di, scomparsa il primo settembre 2004. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Ris sono stati a lavoro fino alle 20.15 nella palazzina, cercando con le carte del catasto alla mano eventuali tracce di muratura fatti negli ultimi. Non solo, perché è stata aperta lapresente in garage, che conduceva a unprofondo circa dieci metri: anche in questo caso l'esito è stato negativo. Era stata una ...

