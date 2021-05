Nasce primo Bootcamp italiano dedicato ai barbieri (Di mercoledì 5 maggio 2021) Formare i prossimi groomer italiani, fornire gli strumenti necessari per reinventarsi e insegnare loro a costruire il proprio brand e a espandere il proprio business. Con questi obiettivi Barberino’s, la catena che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia, lancia il primo Bootcamp italiano dedicato a tutti i barbieri e agli aspiranti barbieri che vogliono entrare nel settore. Il training si terrà a Milano il 23 e il 24 maggio e sarà una vera e propria full immersion: due giorni di formazione pensati per trasmettere nuovi ed efficaci metodi di vendita e per aiutare a creare e sviluppare l’esperienza Barberino’s, oltre che per scoprire tutti i segreti dei barbieri professionisti, grazie a dimostrazioni e applicazioni pratiche. Ospitato all’interno del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 maggio 2021) Formare i prossimi groomer italiani, fornire gli strumenti necessari per reinventarsi e insegnare loro a costruire il proprio brand e a espandere il proprio business. Con questi obiettivi Barberino’s, la catena che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia, lancia ila tutti ie agli aspirantiche vogliono entrare nel settore. Il training si terrà a Milano il 23 e il 24 maggio e sarà una vera e propria full immersion: due giorni di formazione pensati per trasmettere nuovi ed efficaci metodi di vendita e per aiutare a creare e sviluppare l’esperienza Barberino’s, oltre che per scoprire tutti i segreti deiprofessionisti, grazie a dimostrazioni e applicazioni pratiche. Ospitato all’interno del ...

