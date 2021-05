Meteo tra SOLE ed ACQUAZZONI | ma nel weekend ANTICICLONE torna sugli scudi

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Una vasta depressione fredda giganteggia sull’Europa Centro-Settentrionale e con le sue propaggini più meridionali lambisce il Nord Italia, quanto basta per innescare una certa instabilità atmosferica. I rovesci e i temporali interesseranno più direttamente le aree alpine e le alte pianure. Il tempo non è dei migliori nemmeno sul resto d’Italia, per il transito di corpi nuvolosi che si muovono in particolare sul Basso Mediterraneo. Questo ulteriore canale d’instabilità rappresenta il segnale evidente che alle nostre latitudini manca per il momento una figura anticiclonica solida. Lo scenario atteso nel, con la rimonta dell’subtropicale verso l’ItaliaIl veroè relegato in Aperto Atlantico, appena al largo della Penisola Iberica. Qui staziona l’alta pressione delle Azzorre che per il momento non ha la ...