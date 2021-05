Meteo di Maggio al buio per dense nubi, piogge e temporali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Meteo Maggio 2021.Chi sperava in un prolungato periodo di bel tempo rischia di rimanere deluso. Una delusione cocente, perché diciamolo, dopo due mesi – marzo e aprile – spesso caratterizzati da condizioni Meteo climatiche bizzarre un po’ di sole farebbe piacere. Sole e magari anche caldo, meglio senza eccessi. Invece no. Il caldo arriverà nel weekend e sarà eccessivo, le proiezioni termiche continuano a dirci che avremo anomalie positive piuttosto ficcanti e i termometri potrebbero raggiungere in qualche caso quota 35°C. Sì, avete letto bene, potrebbero raggiungere valori decisamente estivi. Ma il caldo anomalo dovrebbe durare lo spazio di qualche giorno, perché la depressione iberica – responsabile dell’arrivo dell’Anticiclone – potrebbe raggiungerci rapidamente e dar luogo a un peggioramento che abbiamo definito una vera e ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021)2021.Chi sperava in un prolungato periodo di bel tempo rischia di rimanere deluso. Una delusione cocente, perché diciamolo, dopo due mesi – marzo e aprile – spesso caratterizzati da condizioniclimatiche bizzarre un po’ di sole farebbe piacere. Sole e magari anche caldo, meglio senza eccessi. Invece no. Il caldo arriverà nel weekend e sarà eccessivo, le proiezioni termiche continuano a dirci che avremo anomalie positive piuttosto ficcanti e i termometri potrebbero raggiungere in qualche caso quota 35°C. Sì, avete letto bene, potrebbero raggiungere valori decisamente estivi. Ma il caldo anomalo dovrebbe durare lo spazio di qualche giorno, perché la depressione iberica – responsabile dell’arrivo dell’Anticiclone – potrebbe raggiungerci rapidamente e dar luogo a un peggioramento che abbiamo definito una vera e ...

antonellaa262 : Meteo Campania: le previsioni per il secondo fine settimana del mese di maggio sono condizionate dalla rimonta dell… - NewSicilia : +++ #METEO SICILIA DOMANI +++ Ecco le previsioni per domani, giovedì 6 maggio #Newsicilia - astigov : Soleggiato ma ventoso per marino sostenuto | Previsioni meteo 6 maggio 2021 - LiberoReporter : Weekend 8-9 maggio con sole e caldo, poi torna la pioggia #caldo #maggio #meteo #pioggia #prossimoweekend #sole… - Gaebaldi : Weekend 8-9 maggio con sole e caldo, poi torna la pioggia #caldo #maggio #meteo #pioggia #prossimoweekend #sole… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Maggio Gruppo Cap mette a nuovo il depuratore di Peschiera Borromeo Read More Meteo Weekend 8 - 9 maggio con sole e caldo, poi torna la pioggia 5 Maggio 2021 Sole nel weekend 8 - 9 maggio, ma il maltempo è in agguato. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che grazie ...

Lazio: Zingaretti, 'Immunità di gregge in tempi brevi' Read More Meteo Weekend 8 - 9 maggio con sole e caldo, poi torna la pioggia 5 Maggio 2021 Sole nel weekend 8 - 9 maggio, ma il maltempo è in agguato. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che grazie ...

Meteo: PRIMAVERA ancora in CRISI almeno fino al 20 MAGGIO e arriverà un CICLONE ricolmo di GRANDINATE. La TENDENZA iLMeteo.it Teatro Pubblico Ligure SORITEATRO STAGIONE 2020/2021 Giovedì 27 maggio alle ore 19.30 secondo appuntamento in teatro ... in arte Cimaste, celebre invece per breve tempo, prima dell’oblio. Li uniscono il lavoro e la fatica, li separano la carriera e ...

Turismo: firmato anche per il 2021 il patto per il lavoro Firmato anche per il 2021, con la Regione Liguria, il Patto per il Lavoro nel settore del turismo, ormai alla quarta edizione; un importante accordo promosso dalla Filcams e dalla Cgil Liguria in un t ...

Read MoreWeekend 8 - 9con sole e caldo, poi torna la pioggia 52021 Sole nel weekend 8 - 9, ma il maltempo è in agguato. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che grazie ...Read MoreWeekend 8 - 9con sole e caldo, poi torna la pioggia 52021 Sole nel weekend 8 - 9, ma il maltempo è in agguato. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che grazie ...Giovedì 27 maggio alle ore 19.30 secondo appuntamento in teatro ... in arte Cimaste, celebre invece per breve tempo, prima dell’oblio. Li uniscono il lavoro e la fatica, li separano la carriera e ...Firmato anche per il 2021, con la Regione Liguria, il Patto per il Lavoro nel settore del turismo, ormai alla quarta edizione; un importante accordo promosso dalla Filcams e dalla Cgil Liguria in un t ...