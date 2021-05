Isole minori Covid - free | c' è il via libera alle vaccinazioni di massa

Regione_Sicilia : #Covid19, intesa tra Figliuolo e @Musumeci_Staff: al via i vaccini nelle isole minori - - Agenzia_Ansa : Si procederà con le vaccinazioni di massa nelle isole minori, col supporto della Difesa e della Protezione civile.… - FirenzePost : Vaccini: Generale Figliuolo incontra sindaci isole minori - paoloangeloRF : Sì alle vaccinazioni di massa nelle isole minori: così riparte il turismo - GiornoeNotteNew : Isole minori Italiane : vaccinare progressivamente partendo dalle isole che hanno maggiori fragilità in termini di… -

Ultime Notizie dalla rete : Isole minori

Nelle intenzioni del governo ci sono la volontà di terminare nel giro di due settimane la vaccinazione dei soggetti fragili e l'intenzione di rendere leCovid - free. Stando al bollettino del Ministero della Salute di questa mattina, l'Italia ha raggiunto quota 21,6 milioni di somministrazioni di vaccino anti - Covid e oltre sei milioni ......nelle settimane prossime derivanti in particolare dall'analisi del profilo di sicurezza del vaccino nei soggetti che in UK hanno ricevuto la 2/a dose" Nella riunione con i sindaci delle...Richiamo Pfizer-Modera: arriva la raccomandazione del Ministero, ecco cosa prevede la circolare. Il Cts rimarca che rimane una ...Il Piemonte ha dato il via libera alla vaccinazione delle persone in età compresa tra i 55 e i 59 anni. La Sicilia apre dal 6 maggio la prenotazione ai cittadini dai 50 anni in su. Vaccinazioni per gl ...